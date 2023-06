Tragedia nel napoletano: bimba di 5 anni precipita dal balcone e muore

Verso le 16.00 di oggi ad Acerra, per cause ancora in corso di accertamento, una bimba di 5 anni è precipitata dal balcone della propria abitazione, al terzo piano del civico 32 in via Spiniello.

Sono risultati vani i tentativi di salvare la piccola, che è deceduta. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, il pm di turno e il medico legale.

Lla Procura di Nola ha disposto accertamenti sull'accaduto