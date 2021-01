Bimba investita fuori scuola: per lei solo un grande spavento

Paura questa mattina all’esterno della scuola "Giuseppe Parini", in via Fosso di Lupo a Secondigliano, dove una bambina della prima elementare è stata investita da un motociclo. Fortunatamente, secondo le informazioni raccolte da NapoliToday, la piccola non ha riportato ferite: per lei e la madre solo una grande paura. La piccola era in attesa di entrare a scuola quando, per cause ancora non chiare, è stata investita. Il guidatore del motociclo si è subito fermato ed ha offerto il proprio soccorso, ma come detto per la piccola c'è stato solo uno spavento.

"Alla notizia della riapertura delle scuole, abbiamo chiesto un maggior controllo fuori a tutti i plessi scolastici sia per evitare assembramenti, ma soprattutto per l’incolumità degli alunni e dei genitori!. Questa mattina è andata bene, visto che per la piccola c'è stato solo uno spavento, ma la prossima volta potrebbe non andare così bene. La Presidenza della Municipalità sta pensando di installare un super-dissuasore di velocità da ben 6mila euro che servirà solo un istituto, ma con quei soldi si potrebbero servire molte più scuole sul territorio, installando i classici dissuasori che comunque sono assenti", ha dichiarato a NapoliToday il consigliere della VII Municipalità Vincenzo Madonna.