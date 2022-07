Bambina di 10 anni intubata sulla nave da crociera. Soccorsa e trasportata al Santobono

“Alle ore 12:41 veniamo allertati per un codice rosso, bambina di 10 anni sulla nave da crociera Celebrity intubata. Alle ore 12:47 arriviamo sulla nave, l’abbiamo stabilizzata e successivamente caricata in ambulanza e trasferita al santobono con urgenza in tempi record. Ringraziamo il CPSI della COT di Napoli Salvatore Piscopo che ci ha seguiti per tutto l’intervento. Inoltre ringraziamo anche la polizia municipale che ci ha scortati fino al Santobono chiudendo tutte le strade fino al Santobono".

L'intervento d'urgenza realizzato dalla postazione San Gennaro del 118 è stato riportato sui social da "Nessuno tocchi Ippocrate".