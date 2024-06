La piccola Pamela vive con un cuore artificiale. Il padre: "Vogliamo portarla via da Napoli"

"Mia figlia non cammina più, non parla, ha perso la vista. A volte mangia, a volte no. Abbiamo paura". Ivan Dimitrov, 32 anni originario della Bulgaria, è il papà di Pamela, una bimba di 2 anni e mezzo che da 13 mesi è ricoverata all'Ospedale Monaldi di Napoli e sopravvive grazie a un cuore artificiale che si chiama Berlin Heart. In seguito a ictus, infezioni e al peggioramento delle condizioni della piccola, i genitori hanno chiesto un trasferimento d'urgenza presso il Bambin Gesù di Roma, ma fino a oggi lo spostamento non si è materializzato: "Abbiamo pensato di trasferirla dopo che ha contratto diverse infezioni attraverso le cannule del cuore artificiale. Vorremmo che fosse seguita in una struttura più adeguata ai suoi problemi".

La vicenda è stata presa in carico dalla Federconsumatori Campania: "Abbiamo inoltrato richiesta di un trasferimento d'urgenza il 23 maggio - spiega l'avvocato Carlo Spirito - Ma abbiamo appreso che l'Azienda Ospedaliera dei Colli avrebbe contattato il Bambin Gesù soltanto il 30 maggio, sette giorni dopo. Riteniamo che il trasferimento in una struttura più idonea sia fondamentale per la sopravvivenza di Pamela e le ripetute infezioni lo dimostrano. La bimba è inserita nella lista delle emergenze nazionali, un cuore potrebbe arrivare da un momento all'altro ma riteniamo che in caso di trapianto a Napoli non ci siano le condizioni minime per preservare la sua salute".

Napolitoday ha provato a contattare l'Azienda ospedaliera dei Colli, all'interno della quale opera il Monaldi. al momento, la struttura non ha fornito una posizione ufficiale sulla vicenda di Pamela. Da fonti vicine all'ospedale, però, si apprende che la vita stessa della bambina sarebbe stata salvata dal personale ospedaliero e che i giorni trascorsi servirebbero a organizzare un trasporto d'urgenza con tutte le misure di sicurezza viste le sue condizioni e visto che il Berlin Heart prevede accorgimenti particolari. Inoltre, l'Ospedale Bambin Gesù di Roma, prima di accettare il trasferimento, avrebbe richiesto una relazione ai medici napoletani che dovrebbe partire nelle prossime ore. Pamela aspetta, con tutta la forza che ha.