Bimba caduta dal secondo piano: era sola in casa

Era sola in casa la bimba di 5 anni precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Alessandro Volta a Caivano, in provincia di Napoli. La caduta è stata attutita dai fili per stendere la biancheria presenti sulla facciata del palazzo. La bimba è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è ricoverata in prognosi riservata al pronto soccorso.

La bimba, nata in Italia, è figlia di immigrati regolari, entrambi di origine africana. A quanto apprende LaPresse, il padre della bimba era al lavoro mentre la madre era impegnata in alcune commissioni, la bambina era così rimasta sola a casa quando è avvenuto quello che appare essere un incidente domestico. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.

Come apprende NapoliToday da fonti interne, la bimba è arrivata al Santobono verso le 10.30. Era vigile. I sanitari la stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti. Da un primo esame non risulterebbero macrolesioni, ma chiaramente bisognerà attendere la conclusione dell'iter diagnostico prima di sciogliere la prognosi.