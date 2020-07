Bimba rischia l'annegamento: corsa in elicottero al Santobono

È stata trasportata in eliambulanza la bambina di un anno che lotta tra la vita e la morte dopo quello che sembrerebbe un incidente domestico a Montella, in provincia di Avellino. La bambina ha rischiato l'annegamento dopo essere finita in un recipiente pieno d'acqua che la madre aveva riempito per far fronte all'emergenza idrica nella cittadina. È questa la motivazione fornita ai soccorritori del 118 che sono arrivati sul posto e con il loro intervento stanno dando una speranza alla piccola.

La corsa in ospedale

Quando i sanitari sono arrivati la bambina versava in condizioni critiche e i sanitari hanno fatto il possibile per stabilizzarla e trasferirla al Moscati di Avellino. Da lì la piccola è stata portata in elicottero all'ospedale Santobono di Napoli. La prognosi è riservata e non si hanno ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Intanto si cerca di capire l'esatta dinamica che ha portato la piccola a cadere nel recipiente pieno d'acqua.

