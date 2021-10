Incidente ballerini in Arabia, il napoletano Diego Di Giovanni è in gravi condizioni

Diego Di Giovanni è giovanissimo, ha 21 anni. Il ballerino di Villaricca è tra i feriti del terribile incidente avvenuto a Riad, in Arabia Saudita, venerdì scorso. Una tragedia in cui hanno perso la vita tre suoi colleghi italiani e altre due persone.

I ballerini erano nel Paese arabo per esibirsi: dovevano inaugurare un nuovo teatro nella Capitale col musical "Aggiungi un posto a tavola", produzione del Brancaccio di Roma.

Nel loro giorno libero, lo scorso venerdì 15 ottobre, avevano deciso di fare un'escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone. I due mezzi su cui viaggiavano, per cause ancora da chiarire, sono finiti in una scarpata.

Il 33enne Antonio Caggianelli di Bisceglie, il 28enne Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell'Agrigentino, e il 32enne Giampiero Giarri di Roma sono morti. Diego Di Giovanni è invece ricoverato in gravi condizioni. Ha la famiglia al suo fianco, immediatamente volata nel Paese saudita.

Tantissimi, sui social, i messaggi di sostegno al ragazzo. Amici, conoscenti, suoi insegnanti o semplicemente suoi fan sono accanto a lui in questa difficilissima prova.