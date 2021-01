Balena morta a Sorrento, mistero sulle cause: "Nessun segno di virus"

Non è chiaro come sia morta la balenottera morta a Sorrento e poi trasportata nei giorni scorsi a Napoli. In 25, soprattutto ricercatori del Cert dell’Università di Padova, hanno lavorato sulla sua carcassa, recuprandone lo scheletro per esporlo: si tratta della balena più grande mai ritrovata nel Mediterraneo, lunga ben 19,7 metri.

Femmina, non gravida, non ha mostrato segni per cui si possa dire con certezza sia morta per un virus, o per aver ingerito plastica, né mostra segni di impatti con imbarcazioni. Si attendono comunque i risultati dell'analisi dei suoi tessuti, per i quali si dovrà aspettare probabilmente mesi.

Tra l'altro, è certo che non si tratti della stessa balena filmata al porto di Sorrento mentre si feriva contro la banchina. La balena del video potrebbe essere un giovane (non neonato) riuscito a tornare al largo o morto a sua volta.

Balenottere nel golfo

La vicenda della balenottera sorrentina ha avuto risalto internazionale, e catalizzato l'attenzione sul fatto che non sia raro questi mammiferi si ritrovino nelle acque napoletane. Hanno bisogno di molto cibo e quindi sono di passaggio lungo le coste italiane, da quella partenopea a quella ligure.