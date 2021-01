Balena morta: le strazianti immagini della carcassa dopo l'arrivo a Napoli

Arriva a Napoli la carcassa della balena deceduta dopo essersi arenata a Sorrento. La foto è stata diffusa sui social da CSI Gaiola Onlus con questo commento: "Purtroppo questa foto di Alfonso Desiderio parla più di cento parole... una vera pugnalata al cuore. Tuttavia nell'amarezza dell'evento, bisogna plaudire gli uomini della CP che l'hanno individuata sui fondali di Sorrento, permettendone il recupero, e la tenacia dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella che ha insistito affinchè almeno da questa perdita per il nostro mare se ne possano trarre informazioni scientifiche utili, mediante il recupero (in gran parte finanziato dall'AMP come si legge sulla loro pagina) che permetterà l'esame necroscopico".