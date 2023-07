Bagnino accoltellato a Marechiaro: fermato un minore

Un minore è stato fermato per il ferimento del bagnino che ieri, a Marechiaro, è stato aggredito per dei lettini. Questo pomeriggio, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore gravemente indiziato del tentato omicidio di un uomo avvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di Marechiaro. In particolare, al culmine di una lite avvenuta per futili motivi, il minore avrebbe colpito con due fendenti la vittima, tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile, dall’UPG e dal Commissariato di P.S. San Carlo Arena hanno consentito di identificare e fermare il probabile autore. Il bagnino è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale Fatebenefratelli, e adesso i sanitari ritengono che sia fuori pericolo. A portare avanti le indagini è la Squadra mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini. L'obiettivo è individuare i responsabili: i reati ipotizzati sono aggressione, tentato omicidio e porto illegale di arma da taglio.