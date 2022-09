Water corazzati nei bagni nei locali: il motivo

"In molti bar e ristoranti di Napoli, sempre più wc, sono "corazzati" e protetti da questa grata. Inutile aggiungere che crea imbarazzo, e immaginate perchè". In un post pubblicato su Facebook, Gianni Simioli, popolare conduttore radiofonico, solleva perplessità per la novità introdotta da alcuni esercizi commerciali soprattutto del centro storico.

A cosa servono queste grate? Ad evitare che qualcuno getti assorbenti o altro materiale che possa intasare il water? Oppure è un'azione anti defecazione?