Scomparsi, "Aiutateci a ritrovare Dumitru": è stato avvistato a piazza Garibaldi

Baeram Dumitru 70 anni, vive a Piazza Macello Avellino. Si sono perse le sue tracce nei pressi della posta centrale di Avellino alle 15:30 del 15 Gennaio 2024. Al momento della scomparsa era vestito con felpa nera pantalone di jeans, cappello in testa, pantofole e con sé ha sempre un bastone al quale si appoggia per camminare, essendo claudicante. È alto 1.50 centimetri, potrebbe essere in stato confusionale.

I familiari si sono recati anche in ospedale ma non era stato ricoverato. Lunedì sera hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Avellino. Secondo alcune telefonate giunte ai familiari è stato avvistato a Napoli nella zona di piazza Garibaldi.