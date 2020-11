A Bacoli sarà Natale solidale: "Niente luci d'artista, ma 60 mila euro per far fronte alla povertà"

"Sarà un Natale diverso. Ed è necessario ridefinire le priorità". Lo annuncia sulla sua pagina facebook, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

"Abbiamo deciso - spiega il primo cittadino - che quest’anno Bacoli non avrà le luci d’artista. Questo Natale il Parco Vanvitelliano, sul lago Fusaro, e la Villa Comunale, sul lago Miseno, non saranno illuminati da pupazzi, renne, stelle, alberi. Nessun giardino incantato, nessuna folla. Allo stesso tempo, abbiamo deciso di stanziare 60.000 euro per far fronte alla povertà sempre più diffusa in questa seconda ondata della pandemia. Aiuteremo i più deboli, le famiglie in difficoltà, mamme e papà che non stanno lavorando a causa delle nuove chiusure. Sarà un Natale solidale, più del solito. Affronteremo anche questa tempesta. Uniti, come un’unica squadra, ne usciremo a testa alta. Dobbiamo stringere i denti. Dobbiamo resistere. Forza".