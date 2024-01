Fiamme alte e nube densa nera, incubo nella notte per i residenti di uno stabile|FOTO

Erano da poco passate le 2.00 quando dal civico n. 131 di via Giulio Cesare, a Bacoli, si sono sprigionate fiamme e una densa nube di fumo nero.

Sul posto sono subito accorse 2 squadre dei vigili del fuoco, da Monteruscello e da Giugliano in Campania e il gruppo Carro Aria dalla sede centrale di Napoli. Gli uomini dei Vigili del fuoco, coordinati dal caposquadra Carlo Errichiello, hanno lavorato oltre 4 ore per domare l'incendio, e mettere in sicurezza persone e cose.

L'incendio, in base ai riscontri si è sviluppato in un garage sottoposto. Alle 7.30, dopo quasi 5 ore, le squadre sono ancora al lavoro per il minuto spegnimento. Evacuati in via precauzionale gli occupanti dei due appartamenti soprastanti, in attesa della verifica e messa in sicurezza dei locali coinvolti dall'incendio.