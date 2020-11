Baby gang in azione: assembrati e senza mascherine, danni alle auto in sosta

Assembrati e senza mascherina, in giro a danneggiare auto e a bussare ai citofoni. È la scorribanda notturna di un gruppo di ragazzini, denunciata ad Afragola da diversi utenti social.

"In questo momento, in via Cavallotti, una 'banda' di ragazzini ammassati e rigorosamente senza mascherina, sta andando in giro a rompere gli specchietti delle auto parcheggiate e bussare citofoni a casaccio (noi siamo tra le vittime di questa serata "goliardica") – raccontano su di un gruppo Facebook dedicato ad Afragola - Vada pure per la seconda ma vi sembra normale che un povero Cristo lascia l'auto parcheggiata e se la deve ritrovare danneggiata senza alcuna ragione?".

La colpa, secondo l'autore della denuncia, è anche della chiusura delle scuole. "Sentite a me – conclude – il Covid prima o poi passerà (speriamo quanto prima) ma i danni sociali ed educativi li pagheremo per decenni! Però mi raccomando scuole chiuse eh".