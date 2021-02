Baby gang terrorizza clochard nella Galleria Umberto (VIDEO)

Minacce, lancio di oggetti, urla, sfottò. E' quanto una babygang ha rivolto verso un senza fissa dimora che cercava riparo dal gelo all'interno della Galerria Umberto di Napoli. I ragazzini si sono anche ripresi con il cellulare durante l'aggressione. Il video è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Sta impazzando in rete il video realizzato dagli stessi componenti di una baby gang che terrorizza i clochard che per il freddo si ricoverano all’interno della Galleria Umberto I a Napoli - ha scritto in un post Borrelli - Il tutto avviene in uno dei luoghi simbolo della città. A pochi giorni, peraltro, dallo sfondamento della vetrina di uno dei più noti negozi della Galleria. A sconcertare è la libertà con cui questi teppisti sono diventati i padroni incontrastati della Galleria I. Una condizione mortificante per i cittadini e per i visitatori della città che sono costretti a girare al largo per evitare di rimanere coinvolti in risse, rapine, bivacchi, schiamazzi e bravate di ogni genere. Napoli e le sue bellezze storiche e architettoniche non meritano questo”.