Arriva il “baby trasporto sociale”: l'iniziativa comunale

Il Comune di Sorrento ha indetto un bando pubblico per l’accesso al servizio denominato “Baby trasporto sociale”. I destinatari del servizio sono tutti i bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni, residenti a Sorrento che frequentano l’asilo nido comunale Giuliana Benzoni. I cittadini interessati possono presentare domanda d’accesso presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento, utilizzando la modulistica disponibile sul siti: www.aspspenisolasorrentina.it e www.comune.sorrento.na.it Le domande d’accesso devono essere presentate entro e non oltre il giorno 27/09/2022. Per l’accesso al servizio è previsto il pagamento di una quota fissa di compartecipazione alla spesa, nella misura di euro 50,00 mensili.

I cittadini in possesso dei requisiti previsti sono inseriti in una graduatoria pubblica e accedono al servizio sulla base della posizione occupata nella stessa, secondo i criteri definiti dal regolamento per l’accesso ai "Servizi Integrativi, Innovativi e Sperimentali per la prima infanzia". Le domande presentate successivamente alla scadenza del bando saranno prese in considerazione in occasione degli eventuali “scorrimenti” della graduatoria. Per ulteriori informazioni contattare l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sorrento al numero 0815335203 oppure consultare il sito www.aspspenisolasorrentina.it