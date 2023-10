Baby rapinatori con le maschere di Scream: folle inseguimento nella notte

Pistola finta senza tappo rossa e maschera con richiamo al film horror Scream. Due giovanissimi, di 18 e 15 anni, sono stati presi dai carabinieri al termine di un inseguimento nella periferia orientale di Napoli. I carabinieri, percorrendo via delle Repubbliche Marinare, al confine tra Barra e San Giovanni a Teduccio, intorno all'una di notte hanno notato una moto proveniente dal senso di marcia opposto. Fari spenti, targa oscurata con scotch nero e due soggetti con passamontagna.

Tanto è bastato perché i militari si mettessero sulla scia del mezzo. Alla vista delle sirene, i due si sono dati alla fuga, dando vita a un inseguimento nel traffico intenso del sabato sera. Nel giro di qualche minuto le strade sono state bloccate da altre pattuglie. I fuggitivi si sono trovati in trappola e in strada comunale detta traversa Aia hanno perso il controllo della moto. Sono scattate le manette. Il maggiorenne è finito ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il più piccolo una denuncia in stato di libertà e l’affidamento ai genitori.