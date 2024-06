Pusher a 15 anni: preso con cocaina e i soldi dello spaccio

Ha appena 15 anni il pusher arrestato la scorsa notte dai Carabinieri della stazione di Villaricca. Il giovane si aggirava in corso Europa, da solo, con fare circospetto. Quando i militari lo hanno avvistato, il suo comportamento tradiva agitazione. Avvicinato e perquisito dagli uomini in divisa il motivo di tanto nervosismo è stato chiaro. Nelle tasche, il ragazzino aveva dieci dosi di cocaina e 570 euro in contante ritenuto provento dello spaccio. Il 15enne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora presso il centro di prima accoglienza per minorenni, in attesa di giudizio.