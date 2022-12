Baby gang terrorizza il quartiere: "Gettano petardi su persone e cani" - VIDEO

Una baby- gang opera senza controllo nel quartiere di San Giovanni a Teduccio dove lancerebbe petardi sui passanti e sui randagi. La denuncia arriva da un cittadino che si è rivolto al deputato dell’Alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Si tratta di ragazzini dii 10/13 anni che in via Raffaele Testa (Rione Baronessa) sparano petardi a tutte le ore del giorno e giocano anche a buttarle addosso ai passanti e agli animali randagi.”

Non si tratta soltanto di petardi, i ragazzini anche di soli 10 anni sì ‘divertono’ a sfrecciare per il quartiere a bordo di scooter senza indossare il casco.“Tutto il giorno questi bambini vanno ad alta velocità con motorini di cilindrata 125/150 rischiando di investirci. Mia mamma che è anziana ed è impossibilitata a scendere per una passeggiata per paura che possano investirla. Ci stanno rendendo la vita impossibile.”- ha raccontato il segnalante.

“Abbiamo allertato le forze dell’ordine e richiesto dei controlli e degli interventi. Il fenomeno baby-gang è sfuggito di mano e questo perché vi è stato troppo permissivismo. E’ tempo di cambiare registro, per il bene della cittadinanza e di quello degli stessi ragazzini il cui destino da futuri delinquenti deve essere cambiato.”- ha dichiarato Borrelli.