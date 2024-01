Baby gang blocca strada per accendere un cippo: lancio di bottiglie contro la polizia - VIDEO

Una baby gang tenta di accendere un cippo a Bagnoli tenendo la strada in ostaggio per un'ora. All'arrivo della polizia, poi, ci sarebbe stato anche un lancio di bottiglie. Anche nel quartiere Bagnoli le baby-gang hanno dato vita al cippo di Sant’Antonio. O, meglio, ci hanno provato. Perché dopo aver creato un enorme cumulo con bancali di legno ed alberi, il rogo non è stato appiccato perché sono giunte sul posto le forze dell’ordine allertate dai residenti.

Le forze dell'ordine sarebbero state anche oggetto di un lancio di bottiglie di vetro da parte dei ragazzini prima della fuga su diversi scooter. Sono stati proprio i residenti infatti a segnalare l’accaduto, avvenuto in via Boezio, al deputato Francesco Emilio Borrelli. Secondo i testimoni la baby gang ha tenuto in ostaggio la strada per circa un ora. “La festa è ormai passata ma poi tornerà il prossimo anno e soprattutto le baby-gang continueranno a mettere a ferro e fuoco la città e a delinquere. Ormai hanno preso loro il controllo del territorio. Perché si continua a permetterlo? Non bisognava permettere a questi piccoli delinquenti di poter fuggire”, ha commentato Borrelli.