Baby gang aggredisce uno straniero a piazza Dante

Questa notte, i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro sono intervenuti in piazza Dante per un 39enne srilankese ferito. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi, per motivi ancora poco chiari.

Uno di questi lo avrebbe colpito al polpaccio con un oggetto appuntito. Il 39enne è stato portato al Pellegrini, non è in pericolo di vita.