Baby gang 'padrona' della città: sono il terrore di commercianti e residenti

Dopo la denuncia di Luca Blindo e il pestaggio del 73enne che è stato costretto a subire un doppio intervento chirurgico per una lesione alla retina causata dai pugni ricevuti, stanno arrivando numerose segnalazioni riguardanti episodi di vandalismo e violenza da parte di baby gang nella città a nord di Napoli. Oggi hanno provato per la seconda volta invano ad operare mio padre all'occhio - dichiara Mena - non ci sono riusciti poiché l'emorragia è ancora in atto ed impedisce di andare avanti, purtroppo la situazione non è ancora risolta. Ad Afragola ormai è tutto fuori controllo, si rischia veramente il morto".

Pericolo baby gang

Intanto anche alcuni negozianti del viale Sant'Antonio si sono uniti alle proteste. "Ci hanno bucato tutte e quattro ruote dell'automobile - dichiara Vincenza, titolare di un'attività commerciale e residente del posto - ci sono i filmati delle telecamere dove si vedono queste persone bucarci le ruote con dei coltelli, quindi significa che comunque camminano anche armati. La zona è diventata morta perché le persone hanno paura di frequentarla e anche i residenti e commercianti sono terrorizzati da questi ragazzi che ormai agiscono anche alla luce del sole. Tante persone stanno denunciando via social pestaggi e altri atti criminosi - prosegue - sicuramente abbiamo fiducia nelle forze dell'ordine ma abbiamo comunque paura, la sera ho paura di scendere di casa perché potrei beccarli e non so come finirebbe perché non guardano in faccia a nessuno - conclude - la città è videosorvegliata e fortunatamente ci sono anche le telecamere delle attività commerciali, sicuramente queste persone saranno individuate e fermate, noi ce lo auguriamo".