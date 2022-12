Baby gang accoltella un venditore ambulante

Ieri sera poco prima delle 20 i carabinieri a Napoli sono intervenuti a via Cesario Console, a ridosso di piazza Plebiscito, per una segnalazione al 112 di persona accoltellata. Poco prima un venditore ambulante, 43 anni, originario del Bangladesh, era stato avvicinato da un gruppetto di giovanissimi che volevano impossessarsi della merce esposta in vendita. L'uomo, nel tentativo di opporsi, sarebbe stato prima aggredito e poi colpito alle gambe con una lama di piccole dimensioni.

Alla vittima, trasferita all'ospedale San Paolo, sono state diagnosticate ferite da arma da taglio arto inferiore destro guaribili in 7 giorni. Indagini in corso per verificare questa prima ricostruzione dell'accaduto. Acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.