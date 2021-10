Babbo Natale in piazza e illuminazione per le feste: oggi la presentazione del progetto

Oggi alle 10:30 nei saloni della Camera di Commercio di Napoli il presidente dell'Ente, Ciro Fiola, illustrerà alla stampa il progetto 'Illuminiamo Napoli 2021'. Nel corso dell'incontro sarà descritto analiticamente l'intervento che porterà, nel corso della prima settimana di novembre, a illuminare e addobbare 130 chilometri di strade e 36 piazze della città di Napoli. Il progetto ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere il commercio e il turismo in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

La polemica sul Babbo Natale gigante

Era rimasto solo 24 ore il gigantesco Babbo Natale installato in piazza Vittoria. L'installazione luminosa venne rimossa, come già annunciato, dalla Camera di Commercio che, in un comunicato parla di "polemica inutile" spiegando che era stato installato "solo al fine di testare i cavi di sostegno". Babbo Natale di gomma è rimasto dunque in piazza solo per un giorno. Attualmente è rimasta solo la pedana. L'installazione definitiva, gradita dai turisti che avevano già scattato diversi selfie, sarà posizionata in loco più a ridosso delle festività natalizie.