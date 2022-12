Controlli in un'azienda di dolciumi: l'intervento dei carabinieri della forestale di Napoli

I militari della stazione carabinieri forestale di Napoli, nel comune di Frattamaggiore, deferivano in stato di libertà, un 70enne, amministratore unico di una società con sede operativa in Frattamaggiore, con l'accusa di effettuare tostatura di frutta secca, attraverso l’utilizzo di un macchinario non autorizzato alle emissioni in atmosfera.

I militari hanno sequestrato l’intero impianto utilizzato per la tostatura. I controlli, da parte dei militari dell’arma, continueranno nei prossimi giorni senza alcuna sosta a tutela della collettivita’ e dell’ambiente.