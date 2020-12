Figlie di Maradona contro l'avvocato Morla: "Meno male che non sei venuto ai funerali"

E' scontro tra Dalma Maradona, figlia di Diego, e l'avvocato del Pibe Matias Morla. Morla si chiedeva perché gli fosse stato proibito di partecipare ai funerali del "suo miglior amico". Ieri a rispondergli è stata Dalma: "Meno male che non sei andato alla veglia, perché la gente presente ti ha gridato "assassino". Ti ho risparmiato una delusione e un turbamento", ha scritto su Instagram.

La giovane, primogenita di Maradona, ha annunciato che la famiglia ha avviato causa contro Maradona: "Dovrai mostrare la tua faccia, ora", scrive in un post Instagram indirizzato al legale. "Se hai domande potrai farmele lì. Spero che sia fatta giustizia e giuro che non mi fermerò finché non accadrà. Ma in ogni caso la tua condanna è sociale... ".