Protesta Whirlpool, operai bloccano l'imbocco dell'A3: auto incolonnate

Gli operai della Whirlpool stamattina stanno protestando contro la chiusura dello stabilimento di via Argine: è in atto un blocco all'imbocco autostradale per l'A3 Salerno-Reggio Calabria.

Sul posto anche la polizia stradale. Numerose le auto e i mezzi pesanti incolonnati, in attesa di un varco per proseguire il loro percorso. Dalle 8.30, in direzione Sud, è stata fatta passare soltanto un'ambulanza ed un'auto con a bordo una donna incinta

La vicenda Whirlpool, dopo ormai 18 mesi di proteste e polemiche, dovrebbe avere il suo epilogo il 31 ottobre con il fermo della fabbrica napoletana. I lavoratori - circa 200 - chiedono la convocazione di un tavolo da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un confronto.

"Non si può più aspettare - sottolinea il segretario generale della Uilm Campania, Antonio Accurso - bisogna prendere in mano la situazione ai livelli più alti e dimostrare che il governo ha la capacità e la volontà di gestire la vertenza, con il rispetto degli accordi e delle persone".

