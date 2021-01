Ristoratori napoletani bloccano l'autostrada A1 (VIDEO)

Tensione sulla A1 Napoli-Caserta, verso Capua, dove alcuni ristoratori hanno bloccato il traffico. Dietro la protesta ci sono le norme anti-Covid imposte dal Governo. In particolare, gli esercenti puntano il dito contro la scelta di vietare il servizio ai tavoli dopo le 18 e l'asporto dopo le 22: "Vogliamo solo lavorare. In sicurezza, ma vogliamo lavorare. Abbiamo famiglia". Il blocco autostradele si è verificato mentre i ristoratori si stavano recando a Roma per manifestare, scegliendo di marciare affiancati e accodati a bassa velocità. Nel video le immagini della protesta.