Morte Cutolo: questa mattina l'autopsia sulla salma dell'ex boss

Sarà effettuata nella tarda mattinata di oggi, verso le 11, l'autopsia sul corpo dell'ex boss della camorra Raffaele Cutolo, morto mercoledì sera nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Cutolo, 79 anni, sarebbe deceduto per le complicazioni successive ad una polmonite bilaterale. L'esame, disposto dal Pm del Tribunale di Parma Ignazio Vallario, comincerà verso le 11 e subito dopo il corpo dell'ex capi della NCO verrà liberato e messo a disposizione della sua famiglia.

Intanto, nella mattinata di ieri la moglie Immacolata Iacone e la figlia Denise sono arrivate a Parma, ma non potranno visitare il feretro prima dell'autopsia. Cutolo, sarà inumato nel cimitero di Ottaviano, ma per lui non ci saranno funerali pubblici. Così come disposto dal questore di Napoli Alessandro Giuliano.