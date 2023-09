Omicidio piazza Municipio, Giovanbattista Cutolo ucciso con tre colpi di pistola di cui uno alle spalle

Dall'esame autoptico che si è svolto nel pomeriggio di ieri presso l'obitorio del secondo Policlinico emergono dettagli importanti sulla morte di Giovanbattista Cutolo, ucciso a piazza Municipio da un minorenne il 31 agosto scorso, al culmine di una rissa scoppiata per futili motivi.

L'autopsia, i colpi mortali

Il 24enne è stato ucciso, come rilevato dall'autopsia, da tre colpi di arma da fuoco (uno alle spalle) esplosi dal 17enne all'esterno di una paninoteca della piazza. Ad eseguire l'esame autoptico il medico legale Gianluca Auriemma, gli avvocati Claudio Botti e Davide Piccirillo, rispettivamente della famiglia della vittima e del 17enne autore dell'omicidio. Il corpo del ragazzo è stato restituito ai genitori.

L'appello della mamma del musicista a Geolier

“Se Geolier viene ad omaggiare la bara di Giovanbattista Cutolo dà un segnale forte ad un certo tipo di Napoli Bastarda”, ha detto alla Radiazza ieri Daniela Di Maggio alla Radiazza, dopo le parole di Geolier, molto seguito dai giovani sull'omicidio. "Non è possibile morire a 24 anni, nella stagione più bella dell'anno, per un parcheggio. A 17 anni nessuno dovrebbe avere una pistola. Nei quartieri i ragazzi devono cambiare mentalità e scappare da tutto questo male. Voglio dirgli che uscire soltanto per divertirsi con gli amici non è da deboli, che andare a scuola non è da scemi, che portare dei fiori a una tipa che gli piace non è una vergogna.É il momento che tutti facciamo il nostro perché i ragazzi cambino, a partire già da cose che possono sembrare piccole e lontane da quello che è successo due giorni fa, ma non è così. Fa tutto parte della stessa mentalità. Ciao, Giambattista, non è giusto".