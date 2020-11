Anziano morto in un bagno del Cardarelli, effettuata l’autopsia

E’ stata effettuata nella giornata di sabato l’autopsia sulla salma di Giuseppe Cantalupo, l’uomo di 84 anni trovato morto in un bagno dell’area sospetti Covid del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli lo scorso 11 novembre. L’esame autoptico è stato eseguito presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Il corpo senza vita dell’uomo era stato ripreso in un video finito in rete, che aveva suscitato numerose polemiche.

"Le prime risultanze dell'esame autoptico permettono di individuare la causa del decesso in una insufficienza respiratoria acuta cagionata da polmonite interstiziale (secondaria a infezione da Coronavirus). Le condizioni del paziente risultavano tutt'altro che definitivamente compromesse, non essendo stati rilevati elementi indicativi di trombosi, ovvero alterazioni significative a carico di fegato, reni, milza", rende noto in un comunicato riportato dall’Ansa l’avvocato Antonio Zobel, legale della famiglia Cantalupo.