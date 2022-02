Malore improvviso mentre guida: morto un uomo nel Napoletano

Dramma a Giugliano dove, questa mattina, in via Epitaffio, un uomo ha perso la vita mentre era alla guida. Secondo le prime informazioni, l'uomo era a bordo della sua utilitaria quando è stato improvvisamente colpito da un malore a seguito del quale è uscito fuori strada, impattadno contro lo spartitraffico.

Immediati i soccorsi, con una squadra del 118 giunta sul posto. I medici, nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto, poi, sono giunti anche i Carabinieri di Giugliano per i rilievi del caso e permettere la rimozione del veicolo, in attesa del medico legale.