Giovane pestato a sangue con il calcio di una pistola: "Mi poteva uccidere"

Ancora una violenta aggressione è stata registrata nel cuore di Napoli. teatro dell'episodio è piazza Calenda dove un giovane che viaggiava in auto con la propria compagna è stato selvaggiamente picchiato. L'auto è stata urtata da uno scooter con a bordo un ragazzo e una ragazza.

I veicolo si sono fermati per constatare gli eventuali danni, ma la ragazza sullo scooter ha iniziato ad inveire contro l'automobilista. A quel punto quest'ultimo è stato colpito al volto con il calcio di una pistola.

"Mi poteva uccidere"

Questo il suo racconto: “Ho subito un'aggressione efferata il 14 luglio in pieno centro, davanti al teatro Trianon. Dopo un incidente stradale due delinquenti mi hanno aggredito ed uno di loro con una pistola mi ha spaccato le testa e sono scappati.

Subito ho provveduto a chiamare le forze dell'ordine e l'ambulanza. Dopodiché mi sono rivolto all'ospedale Vecchio Pellegrini per mettere i punti e alla questura per la denuncia di questi due criminali. Tutto è stato registrato dalle telecamere di sicurezza del comune. Mi poteva uccidere!".

"La criminalità è un'endemia"

L'episodio è stato diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli che ha commentato: "Napoli, essendo una metropoli con un’alta densità abitativa, è una delle maggiori espressioni della cultura della violenza che si è impadronita della società.

A differenza, però, di altre citta, anche a livello europeo, qui la criminalità è diventata- colpa di Governi ed Istituzioni assenti anche volontariamente- un’endemia, una ‘malattia’ che oggi, per ragioni storico-culturali- è complicatissima da debellare.

E la manifestazione più rapida ed immediata della criminalità è, appunto, la violenza che trova modo di sfogare in qualsiasi spiraglio. Questi sfoghi comportano delle vittime, spesso innocenti. Quante ancora ce ne dovranno essere?

Non solo la città, soprattutto in certe zone rosse, va presieduta aumentando il numero di pattuglie di agenti- cosa promessa dal Ministro ma mai attuata- ma occorre modificare i procedimenti penali e prevedere condanne molto più severe anche per quegli episodi considerati di lieve entità. È l’unico modo per estirpare il germe della violenza”.