Nuovo raid vandalico contro l'assessore Gaudini: "Temiamo per sua incolumità"

Questa notte ignoti hanno nuovamente danneggiato l’automobile dell’assessore al Trasporto pubblico e alla Mobilità del Comune di Napoli, Marco Gaudini. A divulgare la notizia il Movimento Davvero di cui Gaudini è esponenti. Solo pochi giorni fa c'era stato un altro episodio sempre ai danni dell’assessore.

“Due episodi di danneggiamento dell'automobile parcheggiata nei pressi di casa - - si legge nella nota - praticamente consecutivi e con modalità similari vanno letti per ciò che verosimilmente sono: atti di violenza, con scopi non ancora chiari, il cui obiettivo certo è l’assessore Gaudini. Siamo pertanto preoccupati per la sua incolumità e chiediamo a tutte le istituzioni preposte, al prefetto di Napoli, al questore e alle forze dell’ordine, ogni utile sforzo per garantire la sicurezza di Marco Gaudini, auspicando che sia fatta, al più presto, piena luce su quanto accaduto”.

La nota è firmata dal consigliere regionale Livio Petitto, dal capogruppo di Davvero in Consiglio comunale di Napoli Stefano Buono, insieme al consigliere comunale Alfonso Merolla, ai consiglieri municipali Cinzia Del Giudice, Debora Piemontese, Roberta De Martino e all’assessore municipale Valentina Barberio.