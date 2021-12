Troppo traffico, automobile lo evita salendo sui binari del tram (VIDEO)

Il traffico, si sa, è una delle piaghe di Napoli. C'è chi per evitarlo usa metodi fantasiosi e poco ortodossi. Se è frequente assistere ad automobilisti che occupano la corsia preferenziale destinata a mezzi pubblici, di soccorso e taxi, è più insolito che cittadini esasperati dalle code decidano di attraversare con la prorpia vettua quei tratti di sterrato e sassi in cui passano solo i binari dei tram.

E' accaduto in piazza Nazionale, zona Vasto, una delle più trafficate della città soprattutto nel periodo natalizio. Nel video che pubblichiamo si vede nitidamente un'automobile attraversare l'area non asfaltata destinata alla linea 1 del tram dell'Anm per evitare l'ingorgo della rotonda Una trovata fantasiosa ma non particolarmente civile.