Morte di Maradona, un tifoso sull'autocertificazione: "Vado a rendere omaggio al Dio del calcio"

Tantissimi i tifosi che ieri - e ancora oggi - hanno deciso di rendere omaggio a Diego Armando Maradona all'esterno dello stadio San Paolo. C'è chi ha deciso anche di farlo rispettando la legge, a suo modo però. Tra le candele, i lumini e le sciarpe lasciate vicino ai cancelli dell'impianto di Fuorigrotta, c'è anche un'autocertificazione, indispensabile in questo periodo per uscire di casa, dove un tifoso, in merito al suo spostamento ha scritto "per rendere omaggio al Dio del calcio", inserendo come indirizzo di destinazione, non più stadio San Paolo ma già stadio "Maradona".