Rifiuti non autorizzati, attività abusiva e altri reati: scatta il sequestro

I carabinieri forestali di Pozzuoli in via Monterusciello hanno scoperto un'autocarrozzeria che svolgeva le sue attività in assenza di autorizzazioni, sia amministrative che ambientali.

All'interno dei locali, inoltre, sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi e non pericolosi, questi depositati in maniera non omogenea a terra e miscelati tra loro.

Il titolare, un 60enne del posto, è stato denunciato a piede libero alle autorità per i reati di scarico di reflui industriali in assenza di autorizzazione e mancata autorizzazione all'emissione in atmosfera.

I locali, di circa 133 mq all'interno e su un piazzale esterno di circa 135 mq, sono stati sequestrati. Le sanzioni elevate ammontano invece a 4mila e 500 euro.