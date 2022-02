Autobus turistici in protesta, Autostrada bloccata: un carro funebre ad aprire il corteo

Questa mattina in autostrada è esplosa la protesta dei titolari di società di autobus turistici che lamentano mancati aiuto del Governo contro la crisi della pandemia Covid-19. Il traffico è rallentato nel tratto autostradale tra il bivio dell’autostrada A1 nord/Direzione Capodichino ed il nodo A1/Villa Literno-Pomigliano per la manifestazione a cui hanno aderito Confesercenti e Federnoleggio Campania.

Gli autobus si sono dati appuntamento in via Gianturco, a Poggioreale, per poi recarsi in autostrada. Come riporta Casertanews, i mezzi arriveranno fino a Caianello, nel Casertano, e poi torneranno indietro, viaggiando sull'autostrada a velocità ridotta, con un carro funebre in testa. Le compagnie dei bus turistici erano già scese in piazza nell'aprile 2021, quando bloccarono via Santa Lucia a Napoli, sotto la sede della Regione Campania.