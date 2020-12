Natale, è corsa ai regali: l'autista non riesce a chiudere le porte del bus (VIDEO)

Folla straordinaria sugli autobus nelle giornata che precedono il Natale, a Napoli. La corsa ai regali e i numerosi impegni spingono molte persone a salire su mezzi pubblici anche a costo di ignorare le norme di distanziamento necessarie in questi casi. In difficoltà anche gli autisti, come testimonia un filmato diffuso da Marco Sansone del sindacato USB Lavoro Privato e che testimonia quanto sia complicato chiudere le porte del veicolo quando sul bus sono presenti così tanti passeggeri. "Oggi gli autobus dell'ANM avevano difficoltà persino a chiudere le porte, talmente erano sovraffollati gli autobus. Nessuna capienza massima ridotta, nessun distanziamento. Tutto questo", afferma Sansone, "perché l'Azienda da ieri ha ulteriormente ridotto il servizio introducendo il programma di esercizio del sabato anche durante i giorni feriali della settimana. E poi? E poi si cerca personale disponibile ad effettuare prestazioni straordinarie per domani", conclude Sansone.