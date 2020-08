Sosta selvaggia blocca il bus: circolazione ferma per ore

Circolazione ferma per ore al Vomero a causa di un autobus bloccato in via Cilea da alcune vetture parcheggiate male. L'autista del mezzo Anm, nel tentativo di effettuare una curva, ha constatato la mancanza di spazio sufficiente. Sul posto di è formato un capannello di cittadini. Solo l'intervento della polizia municipale ha sbloccato la situazione. Gli agenti, per non dover attendere il carro attrezzi, hanno mostrato all'autista la possibilità di una manovra per proseguire la corsa. Il bus è ripartito tra gli ironici applausi degli astanti. Queste immagini ci sono state inviate dal giornalista Enrico Parolisi.