Autobus finisce contro impalcatura: traffico in tilt nel cuore della città

Paura questa mattina a Napoli dove un autobus ha urtato contro l'impalcatura allestita per dei lavori. L'episodio è avvenuto in via del Parco Margherita dove il traffico è diventato subito intenso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito messo in sicurezza la zona per le verifiche del caso.

Le immagini hanno subito fatto il giro del web. Tanti i commenti degli utenti che hanno segnalato disagi in una zona della città rimasta già "orfana" della funicolare.