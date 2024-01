Autobus per il tiro a segno, due mezzi Anm colpiti: paura per i passeggeri a bordo

Ancora autobus utilizzati per il tiro a segno. Dopo i 9 colpiti nella notte di martedì 23 gennaio, sembrerebbe con proiettili di plastica, questo pomeriggio altri 2 autobus sono stati presi di mira, nel senso proprio dell'espressione, mentre transitavano a via Marina, nella corsia preferenziale.

Fortunatamente anche stavolta gli autisti sono illesi e così anche i passeggeri che a quanto risulta erano sugli autobus.

Le linee prese di mira

I mezzi colpiti oggi pomeriggio appartengono entrambi alla linea 151.

Già colpiti tra la mezzanotte di ieri e le 2 di stamane 1 mezzo della linea C67 e uno della 168 in via S. Maria del Pianto, 1 N3 e 1 N7 in via D. Fontana 3 N1 rispettivamente a piazza Sannazaro, via Brin e via Ferraris, uno della linea 460 in via Stadera e un 455 in via del Macello.

"Questi episodi non possono e devono passare come semplice atti vandalici, perchè non lo sono più!", sbotta il presidente della Commissione infrastrutture di Palazzo San Giacomo Nino Simeone chiedendo "Si convochi subito un tavolo di sicurezza, altrimenti la situazione può scivolare di mano".

Si ricorda che episodi analoghi, con pistole che sparavano proiettili di plastica, si erano verificati ai danni di auto in sosta a Posillipo.

Resta adesso da capire cosa possa esserci dietro oltre ai danni: per almeno un mese 11 autobus saranno sottratti al servizio di trasporto pubblico - 30 giorni, infatti, è il tempo preventivato per le riparazioni - senza contare il danno economico per l'azienda e per la città tutta.

"Pazzesco, inquietante quello che sta succedendo sui bus Anm, vandalizzati con il probabile utilizzo di pistole ad aria compressa. Stiamo verificando che qualche bus di Eav non abbia avuto una problematica simile. Si tratta in ogni caso di una cosa mai successa con questa intensità e concentrazione da azione terroristica! Pazzesco!!!!! Occorre un’azione investigativa per capire chi e perché", denuncia Umberto Di Gregorio, presidente di Eav.