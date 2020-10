Commemorazione dei defunti, potenziate le linee bus di Anm: l'elenco

Anm ha varato un potenziamento delle linee bus in occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, sabato 31 Ottobre, domenica 1 e lunedì 2 Novembre.

Cimitero di Poggioreale / S.M. del Pianto

Da Piazza Cavour- Dante: Linea Bus 584

Da Fuorigrotta e Secondigliano: Linea Bus 580

Utilizzare le fermate su via del riposo (4 in salita e 4 in discesa) in corrispondenza dei varchi 5, 6, 7 e 8 del cimitero.



Attiva navetta 501 all’interno del Cimitero Nuovissimo che prolunga il percorso fino al capolinea di Santa Maria del Pianto. La navetta non effettua fermate all’esterno del cimitero (le due fermate in corrispondenza dell’ingresso principale sono soppresse).

Cimitero Monumentale di Poggioreale

Da Piazza Garibaldi e dal Vomero: Linea Bus 130DA PIAZZA GARIBALDI E DAL VOMERO

Da Piazza Garibaldi: Tram 1

Da Casalnuovo: Linea Bus 169

Cimitero di Chiaiano

Linea Bus 572

Cimitero di Secondigliano

Linea Bus 575

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cimitero di San Giovanni-Barra

Linea Bus 173