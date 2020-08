Autobus e tram bloccati in fila e traffico in tilt: via Marina nel caos

Autobus e tram bloccati in fila e traffico in tilt a via Marina. È quello che è capitato pochi minuti fa costringendo decine di passeggeri ad abbandonare i convogli esasperati. La gran parte delle persone presenti sul pullman e sul tram ha deciso di proseguire a piedi pur di non rimanere bloccati sui mezzi. Non è ancora chiaro il motivo del blocco. Probabilmente un guasto meccanico all'autobus ha inibito la strada agli altri due trattandosi di una linea elettrificata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery