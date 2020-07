Trasporti, colonia di formiche nel casotto Anm a Posillipo

“Qualche giorno fa segnalammo le pessime condizioni in cui versava il casotto dell'attestamento ANM di Piazza Garibaldi. Stasera il casotto dell'attestamento ANM di Capo Posillipo si presenta così. Questa continua incuria”, afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale Usb Lavoro Privato, “è certamente dovuta all'incapacità dell'Azienda di garantire le dovute pulizie, sanificazioni ed igienizzazioni di tutti i luoghi di lavoro aziendali”.

“Forse”, conclude Sansone, “l'unica soluzione sarebbe quella di far pagare direttamente ai responsabili aziendali le multe dovute alle inefficienze, così come accade per tutti gli altri lavoratori dell'ANM, altrimenti, così facendo, i veri responsabili non solo non pagheranno mai, ma non avranno mai nemmeno un volto per l'opinione pubblica".