Auto vandalizzate a Casoria: parabrezza spaccati con sedie di legno

Continuano gli atti vandalici contro le auto parcheggiate a Casoria. L'ultimo episodio qualche notte fa, in pieno centro. A denunciare l'accaduto un utente del gruppo "Sei di Casoria se..". "Questa notte a Casoria, in via San Paolo ed in via Carducci, dei vandali hanno distrutto specchietti e parabrezza di alcune auto, tra le quali purtroppo anche la mia", inizia il racconto.

"Per questi balordi, provo solo una grande pena"

"Sembra che abbiano sfasciato due sedie di legno per spaccarmi il parabrezza - continua - Vorrei provare odio per gli autori di un simile gesto, ma non mi è possibile. Per dei balordi, che in una notte gelida girano con l'intento di danneggiare le auto di innocenti malcapitati come me, io posso solo provare una grande pena. Ho ovviamente sporto denuncia, sperando che le forze dell'ordine aiutate dai filmati delle telecamere della farmacia e di qualche altro negozio, possano risalire all'identità di questi decerebrati. Invito anche gli altri sfortunati a sporgere denuncia... è l'unico strumento legale che abbiamo a nostra disposizione".