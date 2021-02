Auto vandalizzate a Casoria: nella notte l'ennesimo raid

Continuano gli atti vandalici contro le auto parcheggiate a Casoria, senza dimenticare i furti sempre di auto e addirittura di ruote e marmitte. A denunciare l'ennesimo "raid" è il consigliere comunale Salvatore Iavarone che lancia anche un appello al sindaco: "In zona Arpino a Casoria la situazione sta degenerando, da giorni si registrano furti di auto, di ruote sotto le auto e danni alle vetture in strada"

".La situazione sta raggiungendo numeri preoccupanti, i danneggiamenti avvengono di notte, orario in cui solo le forze dell'ordine sono in servizio. Ho chiesto al Sindaco di avviare immediatamente un tavolo congiunto con prefettura e forze dell'ordine, serve la presenza dello stato per ridare sicurezza e tranquillità ai residenti", ha detto ancora Iavarone.