"Il nostro amico è in panne e lo stiamo trainando": ma l'auto è rubata. Quattro arresti

Stanotte gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dello Stelvio hanno notato provenire dall’opposto senso di marcia due veicoli molto ravvicinati tra loro e li hanno fermati. I poliziotti hanno accertato che una delle due autovetture, con a bordo tre persone, stava trainando l’altra mediante una catena e il conducente dell’auto trainata ha affermato di essere rimasto in panne e di aver chiesto ad alcuni amici di trasportarlo fino alla propria abitazione.

Gli agenti hanno però constatato che sia la portiera che il blocco di accensione dell’auto erano divelti ed hanno verificato che il veicolo era stato rubato ieri nei pressi di via Detta Tramvia Fratta e che il conducente non fosse l’intestatario; inoltre, nell’auto che precedeva quella rubata, occultati all’interno del bagagliaio, sono stati rinvenuti un flex a batteria, un cacciavite angolare, un paio di guanti ed una chiave a cricchetto. C.T., 44enne con precedenti di polizia, T.B., D.B. e C.S., di 24, 22 e 19 anni, tutti napoletani, sono stati arrestati per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.