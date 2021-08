Squarcia tutte e quattro le ruote all'auto di un disabile: "Basta prepotenze"

Sono al lavoro i Carabinieri di Afragola, coordinati da Comandante Raimondo Semprevivo per risalire ai colpevoli. "Siamo disposti a fare la guerra per difendere i diritti dei disabili", denuncia Asia Maraucci de "La Battaglia di Andrea"

Ancora atti violenti contro i disabili ad Afragola, ancora ruote squarciate, questa volta, a farne le spese, un uomo di circa 70 anni che si é visto squarciare tutte e quattro ruote in via Cavallotti.

Già ci sarebbero dei sospetti sull'autore e la strada dove é accaduto é ben videosorvegliata; sono al lavoro i Carabinieri di Afragola, coordinati da Comandante Raimondo Semprevivo. L'uomo e i suoi familiari si sono subito rivolti a La Battaglia di Andrea, la quale seguirà in modo diretto l'evolversi degli avvenimenti. "Si continua a sbagliare - dichiara Asia Maraucci - si continua a fare prepotenza sui disabili, se quello che vogliono é un braccio di ferro - prosegue - per noi non ci sono problemi, siamo disposti a fare la guerra per difendere i diritti dei disabili. Ci auguriami che chi ha commesso tale atto vada a costituirsi - conclude - se non lo fa lui, sono certa che i Carabinieri lo acciufferanno presto".